Бил молотком и добивал ножом: на Ямале приговорили убийцу двух женщин и ребенка

На Ямале приговорили убийцу двух женщин и ребенка Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Ямало-Ненецком автономном округе вынесли приговор мужчине, убившему двух женщин и малолетнего ребенка. Жестокую расправу над нами изверг учинил двадцать лет назад. Тогда ему было всего 22 года. Страшные события произошли в Надыме.

Тела 28-летней женщины и ее 6–летнего сына со следами насильственной смерти в одной из квартир Надыма обнаружили в июле 2020 года. Спустя несколько месяцев в октябре этого же года в другой квартире при схожих обстоятельствах было обнаружено тело еще одной молодой женщины.

- Расследование уголовных дел было приостановлено на 19 лет, так как не могли установить личность злодея, причастного к совершению особо тяжких преступлений. Его нашли только в 2019 году, - рассказали в следственном управлении СКР по ЯНАО.

Двойное убийство

В ходе оперативных действий удалось выяснить мотивы зверских преступлений. Обе молодые женщины знали убийцу. К 28-летней знакомой изверг пришел в гости с целью изнасиловать ее. В ходе общения он внезапно напал на женщину, разбив ей голову принесенным с собой молотком. После чего надругался над потерявшей сознание жертвой. Затем он добил ее кухонным ножом, нанеся одиннадцать ударов в область груди и живота.

К несчастью, в этот момент в квартире находился и 6-летний сын убитой женщины. Заметив ребенка и испугавшись,что он может рассказать о жуткой гибели мамы, мужчина решил убить и его. Он схватил мальчика и три раза ударил молотком по голове. После так же, как мать, добил ножом, вонзив его восемнадцать раз в грудь и живот.

- Совершив двойное убийство молодой человек попытался замести следы и инсценировать разбойное нападение с целью кражи драгоценностей и денег. Разбросав вещи и похитив имевшиеся наличные, он закрыл квартиру на ключ и скрылся с места преступления, - сообщили следователи.

Пьяная ссора

Свое следующее преступление молодой мужчина совершил в октябре 2000 года. Совместное распитие алкогольных напитков вылилось в ссору с хозяйкой квартиры. Метод расправы мгновенно пришел на ум. Он нашел в квартире молоток и пустил его в дело, а довершил убийство кухонным ножом, нанеся жертве не менее 22 колото-резанных ранений в различные части тела.

Расследование уголовного дела значительно осложнял тот факт, что у осужденного имеется брат близнец, с совершенно идентичным ДНК, который ранее также проживал в Надыме. Определить конкретное виновное лицо следователям помогли результаты ольфакторного исследования запаховых следов (крови и пота).

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием к колонии строгого режима.