Коронавирус на Ямале, последние новости на 9 августа 2020: 14 пациентов – в тяжелом состоянии, 9 пациентов – на ИВЛ

Коронавирус на Ямале, последние новости на 9 августа 2020 Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 9 августа 2020 года. В регионе зарегистрировано 11 800 случаев COVID-19, из этого числа 88 подтвердилось за минувшие сутки.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Как сообщает оперативный штаб ЯНАО, по состоянию на субботу, 8 августа, в округе еще 268 человек выздоровели от новой коронавирусной инфекции. За весь период пандемии избавились от болезни 10 406 пациентов.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Заболел 21 вахтовый рабочий из других регионов, еще 67 новых случаев COVID-19 выявлено в населенных пунктах ЯНАО: в Ноябрьске – 22, Салехарде – 12, Губкинском – 9, Муравленко – 7, Лабытнанги – 6, Новом Уренгое – 5, Тарко-Сале – 2, п. Уренгой – 2, п. Пурпе – 1, п. Пангоды – 1.

Из общего числа болеющих госпитализировано 359 пациентов , 14 пациентов – в тяжелом состоянии, 2 – в крайне тяжелом, 9 пациентов – на ИВЛ. В 15 лабораториях провели 4 196 теста (за весь период – 398 613).

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За время пандемии на Ямале скончались 79 человек. Последний летальный случай среди пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом произошел в воскресенье, 2 августа. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.