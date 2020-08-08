Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 8 августа 2020 года увеличилось на 88 человека Фото: pixabay.com

Мы собрали последние данные о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 8 августа 2020 года. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще 88 человек. В результате всего за период пандемии в регионе зарегистрировано 11 800 случаев COVID-19.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Заболел 21 вахтовый рабочий из других регионов, еще 67 новых случаев COVID-19 выявлено в населенных пунктах ЯНАО: в Ноябрьске – 22, Салехарде – 12, Губкинском – 9, Муравленко – 7, Лабытнанги – 6, Новом Уренгое – 5, Тарко-Сале – 2, п. Уренгой – 2, п. Пурпе – 1, п. Пангоды – 1.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Из общего числа болеющих госпитализировано 359 пациентов , 14 пациентов – в тяжелом состоянии, 2 – в крайне тяжелом, 9 пациентов – на ИВЛ. За сутки выздоровели 268 человек, за весь период пандемии вылечились – 10 406 пациентов. В 15 лабораториях провели 4 196 теста (за весь период – 398 613).