Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 7 августа 2020 года увеличилось на 91 человека Фото: pixabay.com

Мы собрали последние данные о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 7 августа 2020 года. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще 91 человека. За весь период пандемии в регионе выявлено – 11 712 случаев коронавируса.

Фото: Ямальского центра медицинской профилактики

Как сообщает опрештаб ЯНАО, зарегистрировано 19 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов 72 - в населенных пунктах ЯНАО: вСалехарде – 16, Новом Уренгое – 15, Ноябрьске – 13, Тарко-Сале – 6, Губкинском – 5, Надыме – 5, Муравленко – 3, Лабытнанги – 3, по одному случаю выявлено в поселках Тазовский, Уренгой, Харп, Пурпе и селах Самбург и Газ-Сале.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

361 пациент из общего числа болеющих госпитализирован.12 человек – в тяжелом состоянии, двое – в крайне тяжелом , 7 пациентов – на ИВЛ. За прошедшие сутки выздоровели 329 человек (за весь период – 10 138). В 15 лабораториях за день провели 4 196 тестов (за весь период – 398 613).