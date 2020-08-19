Коронавирус на Ямале, последние новости на 20 августа 2020 года: госпиталь для пациентов с COVID-19 закрыли

Коронавирус на Ямале, последние новости на 20 августа 2020 года Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 20 августа 2020 года. На Ямале выявлено 12 760 случаев заболевания. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 72 человек. Из них 10 ковид-положительних среди вахтовых рабочих из других регионов и 62 в населенных пунктах ЯНАО.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

В больнице Нового Уренгоя скончался еще один пациент с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Мужчина 51 года поступил в больницу с диагнозом пневмонии. Осложнили течение болезни сопутствующие хронические заболевания. Всего к этому дню с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 84 человека.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Из общего числа болеющих госпитализировано 308 пациентов, из них 7– в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом, 3 тяжелобольных – на ИВЛ. За сутки выздоровели 178 человек (за весь период – 11 950) .

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Из госпиталя в Тарко-Сале выписали последнего пациента. Учреждение прекратило свою деятельность по решению районного оперативного штаба с 18 августа. Помещение после общей дезинфекции вернется к прежней жизни. Один из двух госпиталей в Пуровском районе закрыли в связи с сокращением числа пациентов с новой коронавирусной инфекцией, объяснили в медицинском учреждении.