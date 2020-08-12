Коронавирус на Ямале, последние новости на 13 августа 2020: Открытие новой лаборатории и установка на улицах санитайзеров

Коронавирус на Ямале, последние новости на 13 августа 2020 Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 13 августа 2020 года. За весь период пандемии диагноз лабораторно подтвердился у 12 168 человек, 88 новых случаев заболевания COVID-19 выявлены за минувшие сутки.

53 заболевши среди вахтовых рабочих из других регионов еще 35 - в населенных пунктах ЯНАО. Госпитализировано с COVID-19 из общего числа болеющих 370 пациентов, 11 человек – в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом, 7 пациентов – на ИВЛ. 231 человек выздоровели. За весь период победили болезнь 11 231 пациентов.

Фото: Ямальский центр медицинской профилактики

В селе Красноселькуп на базе центральной районной больницы заработала портативная ПЦР-лаборатория. Здесь начали проводить анализы на коронавирусную инфекцию. Результат теста на COVID-19 будет известен уже на следующий день после его сдачи.

Всего на Ямале работают 15 лабораторий, где проводится анализ на коронавирус. Из них 11 существуют на базе медицинских организаций округа. В них на сегодняшний день проведено 4284 теста, а за весь период – 415 186.

Вакцину от COVID-19 получит окружной центр СПИД. В дальнейшем препарат будет распределяться по другим населенным пунктам региона.

В Ноябрьске на улицах появились первые санитайзеры. Пока системы для дезинфекции установили в Ноябрьск-парке. Скоро ими можно будет воспользоваться на многофункциональных площадках, возле площади Памяти и у городских фонтанов.

В Новом Уренгое завершается очередной этап строительства инфекционного госпиталя. По информации подрядчика, работы идут без сбоев, здание готово на 50 %. На объекте в две смены трудятся 170 человек. Рабочие уже возвели металлические конструкции и практически закрыли контур здания.