Коронавирус на Ямале, последние новости на 6 августа 2020 Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 6 августа 2020 года. За весь период пандемии зарегистрировано 11 525 случаев COVID-19, из них 94 – за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб ЯНАО. 462 человека выздоровели (за весь период – 9466).

Фото: Ямальского центра медицинской профилактики

Из общего числа болеющих госпитализировано с подтвержденным диагнозом - 388 пациентов, из них 15 пациентов – в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом, 11 пациентов – на ИВЛ. 29 инфицированных выявлено среди вахтовых рабочих из других регионов и 65 в населенных пунктах ЯНАО.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Ямальцам разрешили приглашать гостей в ЗАГС на бракосочетание. Изменения в постановление о режиме самоизоляции подписал губернатор. В документе говорится, что теперь на торжественной церемонии регистрации брака могут присутствовать до десяти человек, включая молодоженов, сотрудника ЗАГСа, фотографа и оператора.