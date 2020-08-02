2020-08-02T15:49:36+03:00
Общество

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Днём ВДВ

В этом году подразделению исполняется 90 лет
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Днём ВДВГубернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Днём ВДВ
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил действующих военных и военнослужащих запаса с Днём Воздушно-десантных войск. В этом году со дня их образования исполнилось 90-лет. Первое подразделение «голубых беретов» десантировано для выполнения тактической задачи на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем.

По словам губернатора, ВДВ – гордость и оплот российской армии, которые с честью выполняют боевые и служебные задачи.

- Благодарю всех за высокую боеготовность, самоотверженность, мужество, стойкость и отличную службу. Никто, кроме вас! – подчеркнул Дмитрий Артюхов и пожелал десантникам мира, семейного благополучия и крепкого здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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