2020-07-31T16:24:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 1 августа 2020: среди заболевших - губернатор, число выздоровевших значительно выросло

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 1 августа 2020 года
Анна Полякова
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Коронавирус на Ямале, последние новости на 1 августа 2020 Фото: pixabay.comКоронавирус на Ямале, последние новости на 1 августа 2020 Фото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 1 августа 2020 года. За весь период пандемии на Ямале зарегистрировано 11 016 инфицированных, 112 новых случаев – за последние сутки.

Среди заболевших и сам губернатор Дмитрий Артюхов. Его состояние нормальное, находится на изоляции дома. Он пообещал, как только получит отрицательные тесты, сразу вернется к активной работе.

На Ямале вдвое уменьшилось количество случаев коронавируса, которые фиксируются ежедневно, с 200 до 100 в среднем в день. За сутки выявлено 25 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов и 87 новых в населенных пунктах ЯНАО.

Число выздоровевших значительно выросло: 392 человека – за сутки и 8 023 за весь период пандемии в регионе. Регион по-прежнему на первом месте в стране по тестированию на душу населения, протестировали уже более 300 тысяч человек. За минувшие сутки в 15 лабораториях провели 4 973 теста. Снижать темпы не планируется.

Из общего числа болеющих 567 пациентов – госпитализированы , 16– в тяжелом состоянии, 2 – в крайне тяжелом. 10 пациентов – на ИВЛ.

В Новом Уренгое поставят новый компьютерный томограф для больных COVID-19. Его установят на территории центральной больницы. Аппарат развернут в отдельном помещении. Будет сделано 2 входа. Один – с внутренней стороны стационара, другой – с отдельным входом с улицы - специально для больных коронавирусом.

В Новом Уренгое в связи с положительной динамикой принято решение о возобновлении с 3 августа профилактических осмотров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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