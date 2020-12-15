Коронавирус на Ямале. Последние новости на 16 декабря 2020 года: продолжается вакцинация медиков, учителей и соцработников

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Алена МАРТЫНОВА

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 189 человек, с начала периода - 29 224.

Из общего числа болеющих 1 124 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 53 из них - в тяжелом состоянии, 3 - в крайне тяжелом, 13 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. Таким образом, общее число погибших увеличилось до 291 человека.

Чтобы снизить число заболевших, на Ямале продолжается вакцинация медиков, врачей и соцработников отечественным препаратом Гам-КОВИД-Вак. По словам участников прививочной кампании, все они чувствуют себя хорошо, никаких неприятных последствий и ощущений для организма нет. Отметим, что снижение заболеваемости - не единственное, чего ждут от вакцины. Она также должна минимизировать вероятность передачи вируса, наступления тяжелой формы болезни и смертности.

По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизни двух пожилых жительниц Ноябрьска. Также скончалась женщина из Нового Уренгоя, ей было 42 года.

Напоминаем, что в понедельник, 14 декабря, на Ямале зафиксировали две смерти в Салехарде и Ноябрьске.

Кроме того, за сутки выявлено 10 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 913 человек.

В населенных пунктах Ямала произошло 179 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Ноябрьске - 33, Пуровском районе - 24, Муравленко и Надымском районе - 21.

Далее идут: Новый Уренгой - 18, Салехард - 15 и Ямальский район - 13.

Замыкают список: Лабытнанги - 8, Красноселькупский и Шурышкарский районы - 7, Приуральский район - 5, Тазовский район - 2.

Всего в регионе было проведено 4 482 теста в 21 лаборатории.

Излечился от коронавируса 231 человек, за весь период - 21 176.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 26 689 человек с COVID-19, из них 5 181 без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 2 707 945. Выздоровевших - 24 813, за весь период - 2 149 610. Умерших - 577, с начала периода - 47 968.