Коронавирус на Ямале. Последние новости на 11 декабря 2020 года: студенты-медики будут обзванивать пациентов

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 189 человек, с начала периода - 28 272.

Из общего числа болеющих 1 239 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 54 из них - в тяжелом состоянии, 3 - в крайне тяжелом, 17 - находятся на ИВЛ, 2 - скончались. Таким образом, общее число погибших составило 280 человек.

Чтобы снизить нагрузку на медиков, к помощи привлекаются студенты-медики. Так, в Салехарде будущие врачи начнут ежедневно обзванивать жителей с коронавирусом и находящихся на амбулаторном лечении, чтобы узнать их самочувствие. Полученные сведения они вносут в электронную медицинскую карту. Позже с данными знакомится лечащий врач и, если нужно, корректирует схему лечения.

По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизни 58-летнего и 61-летнего мужчин из Ноябрьска.

Также напоминаем, что в понедельник, 7 декабря, в регионе зафиксировали два летальных исхода. Во вторник, 8 декабря, скончались трое. В среду, 9 декабря, погибших нет.

Кроме того, за сутки выявлено 15 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 867 человек.

В населенных пунктах Ямала произошло 174 заражения COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Пуровском районе - 24, Надымском районе - 23 и Ноябрьске - 22.

Далее идут: Муравленко - 20, Губкинский - 14 и Новый Уренгой - 13.

Замыкают список: Тазовский район - 12, Салехард и Лабытнанги - 11, Приуральский район - 10, Ямальский район - 7, Шурышкарский район - 5 и Красноселькупский район - 2.

Всего в регионе было проведено 6 368 тестов в 21 лаборатории.

Излечился от коронавируса 231 человек, за весь период - 20 040.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 27 927 человек с COVID-19, из них 5 283 без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 2 569 126. Выздоровевших - 25 877, за весь период - 2 033 669. Умерших - 562, с начала периода - 45 280.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Медики Тарко-Салинской ЦРБ привились от коронавируса. В учреждение доставили 80 доз «Гам-КОВИД-Вак» (подробнее)

До конца года на Ямал поступят шесть компьютерных томографов. Их распределят по пяти городам (подробнее)