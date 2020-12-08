Коронавирус на Ямале. Последние новости на 9 декабря 2020 года: пациентов будут исследовать на тромбоз

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

Жители Ямала продолжаю болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 190 человек, с начала периода - 27 891.

Из общего числа болеющих 1 291 житель госпитализирован с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 54 из них - в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом, 16 - находятся на ИВЛ, 2 - скончались. Таким образом, общее число погибших составило 278 человек.

Чтобы лечение пациентов проходило без осложнений, их будут исследовать на тромбоз. Специально для этого в лабораториях салехардской, ноябрьской, новоуренгойской и надымской больницах появилось оборудование для оценки свертывающей системы крови. Полученные результаты будут использоваться при назначении соответствующей схемы лечения.

По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизни 72-летней женщины из Салехарда, 79-летнего мужчины и 92-летней женщины из Ноябрьска.

Также напоминаем, что в понедельник, 7 декабря, в регионе зафиксировали два летальных исхода.

Кроме того, за сутки выявлено 9 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 844 человека.

В населенных пунктах Ямала произошло 181 заражение COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Новом Уренгое - 36, Надымском районе - 32 и Пуровском районе 25.

Далее идут: Ноябрьск и Губкинский - 24, Муравленко - 16 и Приуральский район - 10.

Замыкают список: Салехард - 9, Тазовский район - 4 и Лабытнанги - 1.

Всего в регионе было проведено 5 190 тестов в 21 лаборатории.

Излечились от коронавируса 228 человек, за весь период - 19 575.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 26 097 человек с COVID-19, из них 5 090 без каких либо признаков болезни, с начала периода - 2 515 009. Выздоровевших - 24 938, за весь период - 1 981 526. Умерших - 562, с начала периода - 44 159.