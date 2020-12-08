Ямал вошел в тройку лидеров по закупкам корейских экспресс-тестов на коронавирус

Ямал оказался в тройке лидеров среди российских регионов по закупкам корейских экспресс-тестов STANDARD Q COVID-19 Ag, уступив лишь Югре и Свердловской области.

Как сообщает «Уайт Продакт», российское представительство южнокорейской био-диагностической компании SD BIOSENSOR и предприятие ПАО «Сибур» продолжают закупать крупные партии экспресс-тестов для массового тестирования сотрудников.

Они позволяют выявить наличие вируса за 15 минут по принципу обнаружения антигена с 1-го по 10-й день заболевания. Взять мазок можно из носоглотки в кабинете или даже в вездеходе, что важно в условиях работы на буровых. При этом не требуется специально оборудованных лабораторий и привлечения дополнительного медицинского персонала. Кроме того, корейские экспресс-тесты обладают высокой точностью - до 96%.

-Нужно снять часть головной боли с государства. Поскольку мы в хорошей форме, то должны позаботиться о своих сотрудниках, всячески их защитить как с медицинской точки зрения, так и с социальной. Это первое. А второе - посмотреть вокруг себя и помочь муниципальным образованиям и городам, в которых мы находимся, - подчеркнул президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Отметим, что компания заняла первое место рейтинга Forbes по затратам на борьбу с COVID-19 среди российских промышленных предприятий.

Также применяют корейские экспресс-тесты такие гиганты, как Росатом, ТМК и Сургутнефтегаз.