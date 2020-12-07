Коронавирус на Ямале. Последние новости на 8 декабря 2020 года: в регион доставили 500 доз отечественной вакцины от COVID-19

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 191 человека, с начала периода - 27 701.

Из общего числа болеющих 1 305 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 58 из них - в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом, 16 - находятся на ИВЛ, 2 - скончались. Таким образом, общее число погибших составило 275 человек.

Чтобы снизить число заболевших, в регионе начинается вакцинация работников медицины, образования и социальной сферы, которые чаще других сталкиваются с инфекцией в силу своей профессии. Специально для этого на склад ямальского СПИД-Центра доставили 500 доз отечественного препарата «Гам-КОВИД-Вак». Позже его распределят по муниципалитетам.

По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизни 82-летнего мужчины из Салехарда и 55-летней женщины из Надымского района.

Кроме того, за сутки выявлено 9 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 835 человек.

В населенных пунктах Ямала выявлено 182 заражения COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Надымском районе - 29; Ноябрьске - 28 и Губкинском - 24.

Далее идут: Пуровский и Ямальский районы - 17; Приуральский район - 16; Салехард, Муравленко и Лабытнанги - 13.

Замыкают список: Тазовский район - 6; Новый Уренгой - 5 и Красноселькупский район - 1.

Всего в регионе было проведено 3 123 теста в 21 лаборатории.

Излечились от коронавируса 209 человек, за весь период - 19 347.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 28 142 человека с COVID-19, из ни 5 789 - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 2 488 912. Выздоровевших - 18 850, за весь период - 1 956 588. Умерших - 456, с начала периода - 43 597.

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