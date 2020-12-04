«Никогда не был пай-мальчиком». Что известно о ямальском школьнике-предпринимателе, которого подозревают в распространении наркотиков

Полицейские задержали ноябрьского школьника-предпринимателя Александра Матчина, обнаружив у него при досмотре 100 граммов порошкообразного вещества. Фото с личной страницы героя публикации

За последние сутки не только северяне, но все россияне были удивлены новости о том, что ямальский школьник-предприниматель Александр Матчин, заработавший в 15 лет свой первый миллион, подозревается в распространении наркотиков. По сообщению полиции, сотрудники ОНК ОМВД России по Ноябрьску задержали несовершеннолетнего во время оперативно-розыскных мероприятий, при досмотре у него обнаружили 100 граммов порошка. Ведомство подозревает, что 17-летний Матчин был закладчиком интернет-магазина.

Кто такой Александр Матчин?

Александр Матчин – десятиклассник из Ноябрьска, который вроде как в школе не блистал особыми талантами, однако в 14 лет благодаря поддержке родителей открыл собственный доходный бизнес. Стартовый капитал, около 5 000 рублей, ему подарили мама и папа, через год он сделал из него миллион рублей.

– Свой первый миллион я заработал к 15 годам на продаже значков. На первую деловую встречу я пошел один. Представьте такую картину: суровые ямальские дяди приехали вчетвером на двух машинах: Audi А6 и Mercedes Е-класса. Говорят: «Ну, мальчик, показывай, что ты там хотел». Я такой говорю: «Вот. Значки...», – вспоминал парень.

Постепенно Матчин расширил бизнес на Ноябрьск, Новый Уренгой, Екатеринбург, Саратов, Энгельс, Сургут. Еще он запускал благотворительные акции в поддержку бездомных животных. Недавно юный предприниматель порадовал правительство ЯНАО, обновив свою авторскую серию «Ямал навсегда» значками с изображением Пуровского моста.

– У нас появилось желание стать частичкой исторического события. Поэтому наша коллекция «Ямал навсегда» пополнилась еще одним значком – «Пуровский мост. ЯНАО 2020!», – объявил Александр Матчин.

Однако на одном из интервью парень признался, что в будущем не видит себя бизнесменом, а хочет получить техническую профессию. Кроме учебы в школе и предпринимательской деятельности юный ноябрянин учиться игре на гитаре. Ноябрьское телевидение в 2019 году наградило Александра Матчина премией «Человек года». Обладателя гран-при выбрали сами горожане, а его мать Любовь Матчина признавалась СМИ в том, что Саша никогда не был пай-мальчиком.

– Когда в восьмом классе учителя нам дали понять, что Саша не подает больших надежд, «бюджет» ему не светит и нефтяником ему не стать, сын сказал: «Тогда я буду бизнесменом», – делилась воспоминаниями Любовь Матчина. – Саша никогда не был пай-мальчиком, попадал во всякие истории. Соцпедагоги и инспекторы им интересовались. Сейчас у него не остается времени на шалости.

Фото с личной страницы героя публикации

За что его задержала полиция?

Однако сегодня о «шалостях» ноябрьского старшеклассника узнала вся страна. Полицейские задержали Матчина, обнаружив у него при досмотре 100 граммов порошкообразного вещества. «Комсомольская правда» связалась с Александром Матчиным, чтобы напрямую выяснить у молодого человека об инциденте. Молодой человек через «ВКонтакте» ответил:

– Здравствуйте. Информация по задержанию несовершеннолетних можно уточнить у Следственного Комитета РФ. Местная полиция пусть вам отвечает, – дополнив текст смайликом, написал Саша.

В то время, как школьник отказывается от комментариев по поводу громкого криминального происшествия, за него вступился сам мэр Ноябрьска Алексей Романов.

– Сегодня было много вопросов в директ о ноябрьском школьнике, задержанном правоохранителями, отвечу всем сразу. Делать выводы должны следственные органы и суд. Прошу помнить об этом всех, кто не стесняется сейчас в формулировках ради сиюминутного хайпа. Речь идет о несовершеннолетнем. Здесь любой из нас должен помнить, как об юридической, так и о моральной стороне ситуации, – обратился к подписчикам в своем telegram-канале Алексей Романов.

Фото с личной страницы героя публикации

Дополним, редакция «Комсомольской правды» так же наводила справки о школьнике среди местных жителей. Как в соцсетях, так и при личном общении знакомые с Матчиным ноябряне удивляются происходящему.

– Мы сами все в шоке, – так отвечают жители Ноябрьска.

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