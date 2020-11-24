В Тарко-Сале отремонтировали детскую площадку в рамках нацпроекта

В Тарко-Сале открылась детская площадка по ул. Колесниковой, 4. Это последняя игровая территория, которую запланировали благоустроить в Пуровском районе в 2020 году в рамках программы «Комфортная городская среда» нацпроекта «Жилье и городская среда». Именно за эту площадку жители города отдали большинство голосов на портале «Живем на Севере».

Вся площадка поделена на две зоны – для детей от 3 до 7 лет и от 7 до 14 лет. Здесь есть семиметровый игровой комплекс с многоуровневыми площадками и двумя туннельными скатами, игровой комплекс для малышей, современные качели «Гнездо» (они особенно полюбились детям), карусели и качалки.

Для родителей установили тренажеры, чтобы они занимались спортом, пока дети катаются с горок. Здесь же размещены скамейки для отдыха.

Площадку устлали травмобезопасным покрытием, а цветовые оттенки повторяют контур зон безопасности игровых элементов. Подрядчик ранее проводил аналогичные работы по реконструкции площадки в районе дома по ул. Колесниковой, 5.

Всего же в рамках проекта «Комфортная городская среда» благоустроено 10 общественных и 55 дворовых территорий. До конца 2020 года завершатся работы по обустройству Прибрежного парка в Тарко-Сале.