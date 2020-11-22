В Муравленко завершили реконструкцию центральной городской площади

В Муравленко полностью завершена масштабная реконструкция центральной городской площади, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и программе «Комфортная городская среда». Подрядчик полностью обновил Молодежный сквер, и теперь это современный комплекс, включающий в себя скалодром, игровые формы и места для отдыха.

Кстати, большое внимание уделили и озеленению – высадили кустарники и разноуровневые деревья: рябину и акацию. На пешеходной зоне появился сухой фонтан, форма которого напоминает извилистые северные реки. Все коммуникации заложили под землей, а к новому году установят световые композиции.

На площади вокруг памятника Виктору Ивановичу Муравленко выложили гранитную плитку и обустроили ливневку. Фундамент постамента укрепили и обновили облицовку.

Арт-объекты в Молодежном сквере подчеркивают колорит северного города. К примеру, скалодром на игровой площадке соорудили в виде айсберга, а скамейки – в виде осколков льдин. Детская горка будет напоминать очертания белого медведя, а рядом стоящие арт-объекты – пингвинов.

Появились и качели - их жители Муравленко просили установить в рамках проекта «Уютный Ямал». Покрытие площадки выполнено из резиновой крошки, что поможет смягчить удар, если ребенок упадет.

А ещё появились уборные и комната матери и ребенка.