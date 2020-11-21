На Ямале в 2021 году продолжат ремонтировать дороги в рамках нацпроекта

На Ямале в 2021 году продолжится масштабный ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По словам и.о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Натальи Сагун, за год в нормативное состояние приведут более 32 километров региональных автодорог.

Например, дорожники займутся капитальным ремонтом на участке Пуровск – Коротчаево, реконструируют дорогу Коротчаево – Новый Уренгой, а к концу года отремонтируют и дороги от границы ЯНАО до Карамовского поста и подъезда к городу Ноябрьску. Продолжится афсальтирование дороги на участке Пурпе – Пуровск.

- В планах на следующий год охватить всеми видами дорожных работ более 200 км региональных трасс. План работ по ремонту и капитальному ремонту муниципальных дорог – более 85 км. Самые масштабные работы пройдут в Лабытнанги, Новом Уренгое и Шурышкарском районе, - рассказала Наталья Сагун.

Для разгрузки автомобильных дорог в Новом Уренгое продолжат строить развязку на ПМК-9. Планируется возвести вторую развязку на Объездной дороге.