В Новом Уренгое состоялся X окружной конкурс детского и юношеского творчества «Новые имена»

Десятый окружной конкурс детского и юношеского творчества «Новые имена», организованный в рамках нацпроекта «Культура», состоялся в Новом Уренгое. Как сообщили в департаменте культуры ЯНАО, в 2020 году в конкурсе состязались 186 юных музыкантов от 5 до 18 лет из 16-ти детских музыкальных школ и школ искусстве. Свое мастерство они показывали в четырех номинациях: «Фортепиано», «Струнно-смычковые инструменты», «Народные инструменты» и «Вокал». Правда, из-за пандемии коронавируса конкурс проходил в формате онлайн.

В номинации «Фортепиано» во всех возрастных группах лауреатами I степени стали участники из Нового Уренгоя: дуэт Амины Сибгатуллиной и Лилианы Толмачёвой из ДШИ им. С.В. Рахманинова; дуэты Дарьи Божченко и Нирваны Исаевой, Екатерины Рудь и Ярослава Уварова, а также фортепианный квартет Екатерины Рудь, Дарьи Божченко, Ярослава Уварова и Владимира Вахнина из ДШИ № 2.

В номинации «Народные инструменты» звание «Лауреат I степени» присудили дуэту Варвары Мальцевой и Данилы Киселёва из ДШИ № 2 (Новый Уренгой); дуэту Артёма Гайдара и Карины Мустафиной из ДМШ (Муравленко); ансамблю народных инструментов (в составе Елизаветы Буряк, Степана Вдовина, Антона Кирсанова, Егора Вдовина, Варвары Ганеевой и Екатерины Боковой) из ДШИ им. И.О. Дунаевского, г. Тарко-Сале; ансамблю «Княженика» из ДШИ им. И.О. Дунаевского (Тарко-Сале) и ансамблю «Сувенир» из Муравленко.

В номинации «Вокал» лауреатом I степени стал вокальный дуэт Полины Сизевой и Анастасии Ульман из ДШИ им. С.В. Рахманинова из Нового Уренгоя.

В номинации «Струнно-смычковые инструменты» лауреатами I степени стали: дуэты Киры Полушиной и Сергея Куцкова, Полины Михайлюковой и Екатерины Раевской из ДШИ им. С.В. Рахманинова (Новый Уренгой); ансамбль скрипачей из ДШИ им. П.И. Чайковского (Ноябрьск).

Напомним, Окружной конкурс детского и юношеского творчества «Новые имена» входит в перечень мероприятий, которые реализуются в рамках региональной составляющей федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», и является частью региональной системы выявления и поддержки юных талантов.