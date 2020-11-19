На Ямале в рамках нацпроекта «Культура» закупают музыкальные инструменты и обновляют библиотеки

Второй год на Ямале реализуется национальный проект «Культура», который стал по-настоящему прорывным для многих городов региона. Например, в этом году в Губкинском открылась обновленная Центральная библиотека, которая предлагает своим читателям расширенный спектр услуг за счет внедрения новых ИТ-технологий и сервисов.

По словам директора департамента культуры Евгения Колтунова, создание библиотек новой формации в каждом из муниципалитетов – одна из задач региона.

- Современные библиотеки – это многоцелевые центры для самообразования, досуга и творческого роста, места притяжения местных жителей и гостей. Здесь созданы все условия для их комфортного пребывания. Всё сделано с максимальной открытостью и доступностью. До конца года ожидаем завершение работ по обновлению Детской библиотеки в Надыме, - рассказал он.

По инициативе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова детские школы искусств получили в два раза больше музыкальных инструментов. В общей сложности были закуплены 260 единиц – скрипки, фортепиано, рояли, медно-духовые инструменты, баяны, домры и многое другое.

Продолжена поддержка молодых дарований, преподавателей школ искусств и хранителей культуры коренных народов Севера. К примеру, одаренные дети Ямала в 2020 году получили 5 премий по 100 тысяч рублей каждая.

Важными событиями уходящего года стало проведение мероприятий к 75-летию Великой Победы и 90-летию со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа.