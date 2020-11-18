Первая модельная библиотека на Ямале завоевала серебро на конкурсе «Золотая полка»

Центральная городская библиотека имени В.И. Муравленко стала одним из победителей Всероссийского конкурса «Золотая полка». Это первая модельная библиотека на Ямале, которую открыли в рамках федерального проекта «Создание модельных библиотек в субъектах РФ» в 2019 году. В номинации «Лучший модельный фонд общедоступной (публичной) библиотеки» муравленковская библиотека заняла почётное второе место «за внимание к читателям, активное продвижение фонда в социальных сетях, разнообразные источники комплектования».

Победителей Всероссийского конкурса «Золотая полка», который проводился в рамках нацпроекта «Культура», объявила заместитель Министра культуры Ольга Ярилова. Объявление итогов конкурса было организовано в рамках ежегодного совещания руководителей федеральных и центральных региональных библиотек в онлайн-формате.

Как отметил директор департамента ЯНАО Евгений Колтунов, второе место – очень достойный результат.

- Комплектованием библиотек в округе занимаются с 2010 года, и сегодня мы видим плоды этой работы, - отметил он.

За победу в конкурсе библиотеке муравленковской библиотеке передадут приз — 50 топовых книг от издательства «Риполл-классик».

Справка «КП»:

Всероссийский конкурс «Золотая полка» проводится в рамках нацпроекта «Культура» в части создания модельных библиотек и направлен на выявление и популяризацию лучших практик по формированию фондов модельных муниципальных библиотек. В этом году в конкурсе приняли участие 102 библиотеки из 39 регионов.