Коронавирус на Ямале. Последние новости на 1 декабря 2020 года: количество заболевших держится на одном уровне

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 194 человека, с начала периода - 26 343.

Из общего числа болеющих 1 441 житель госпитализирован с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 58 из них - в тяжелом состоянии, 4 - в крайне тяжелом, 22 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. Таким образом, общее число погибших составило 257 человек.

По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизни 67-летнего мужчины из Нового Уренгоя, а также 59-летнего и 76-летнего мужчин из Ноябрьска.

Кроме того, за сутки выявлено 19 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 718 человек.

В населенных пунктах Ямала выявлено 175 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Ноябрьске - 21; Тазовском районе - 18 и Пуровском районе - 17.

Далее идут: Губкинский, Приуральский, Ямальский и Красноселькупский районы - 15; Новый Уренгой и Надымский район - 13; Салехард - 11.

Замыкают список: Лабытнанги - 9; Муравленко - 8 и Шурышкарский район - 5.

Наибольшее число заболевших в Салехарде - 24, Ноябрьске - 23 и Надымском районе - 22.

Далее идут: Муравленко - 17, Губкинский - 16 и Красноселькупский и Пуровский районы - 15.

Замыкают список: Ямальский район - 14, Новый Уренгой - 13, Тазовский и Приуральский районы - 8, Лабытнанги - 6.

Всего в регионе было проведено 2 477 тестов в 20 лабораториях.

Излечились от коронавируса 98 человек, за весь период - 17 654.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 26 338 человек с COVID-19, из них 5 565 без каких-либо признаков проявления болезни, с начала периода - 2 295 654. Выздоровевших - 17 247, за весь период - 1 778 704. Умерших - 368, с начала периода - 39 895.

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