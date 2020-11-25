На Ямале пьяный мужчина упал с шестого этажа на припаркованный автомобиль и выжил

В Муравлено из окна выпал мужчина. Фото: ЧП Ямал

«Родился в рубашке». Именно так можно сказать про пьяного жителя города Муравленко на Ямале. Мужчина выпал из окна своей квартиры по ул. 70 лет Октября, которая располагается на шестом этаже высотки, и при этом… выжил. И всё благодаря припаркованному во дворе автомобилю, на который упал «горе-альпинист».

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды – Ямал» в пресс-службе УМВД по ЯНАО, мужчина получил многочисленные травмы, его доставили в местную городскую больницу.

- По имеющейся информации, накануне мужчину выписали из психоневрологического отделения, где он несколько дней лечился. Вернувшись домой, он «налегал» на спиртные напитки, что и стало причиной ЧП. На фоне психоневрологического расстройства, вызванного сильным алкогольным опьянением, он и выпал из окна своей квартиры, - рассказали в ведомстве.

О том, что неизвестный мужик «полетел» с шестого этажа, сообщили очевидцы происшествия. Увидев «летающего парня», они тут же сообщили о происшествии в экстренные службы. Сейчас следователи и полиция устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, похожий случай в прошлом году произошёл в Югре. Молодая девушка выпала с девятого этажа высотки и осталась жива. Более того, суровая северная дама, которой по чистой случайности удалось приземлиться прямо в сугроб, самостоятельно встала и отправилась дальше по своим делам.