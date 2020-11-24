Коронавирус на Ямале. Последние новости на 25 ноября 2020 года: выполнено более миллиона тестов

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 196 человек, с начала периода - 25 162.

Из общего числа болеющих 1 597 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 60 из них - в тяжелом состоянии, 2 - в крайне тяжелом, 26 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. Таким образом, общее число погибших составило 240 человек.

-В Новом Уренгое скончались двое мужчин в возрасте 52 и 65 лет, в Ноябрьске - женщина 1951 года рождения. Несмотря на все усилия врачей, интенсивная терапия не принесла результата, - прокомментировала руководитель регионально оперштаба Татьяна Бучкова.

Напоминаем, что в понедельник, 23 ноября, в регионе также зафиксировали три летальных случая. Это мужчины в возрасте 62, 64 и 69 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями.

Также за сутки выявлено 13 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 615 человек.

В населенных пунктах Ямала зафиксировано 183 заражения COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Ноябрьске - 34, Пуровском районе - 22, Новом Уренгое и Губкинском - 20.

Далее идут: Надымский район - 19, Ямальский район - 18 и Лабытнанги - 17.

Замыкают список: Тазовский и Красноселькупский районы - 9, Салехард - 8, Муравленко - 6 и Приуральский район - 1.

Всего в регионе было проведено 5 305 тестов в 20 лабораториях, с начала пандемии - 1 030 104. Таким образом, Ямал занимают лидирующую позицию в стране по данному показателю. Этого удалось достичь за счет всеобщей проверки граждан с симптомами ОРВИ и COVID-19.

Излечились от коронавируса 105 человек, за весь период - 17 002.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 24 326 человек с COVID-19, из них 5 230 бех каких-либо признаков болезни, с начала периода - 2 138 828. Выздоровевших - 23 226, за весь период - 1 634 671. Умерших - 491, с начала периода - 37 031.

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