Коронавирус на Ямале. Последние новости на 24 ноября 2020 года: количество заболевших вплотную приблизилось к 25 тысячам

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 194 человека, с начала периода - 24 966.

Из общего числа болеющих 1 674 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 54 из них - в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом, 22 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. Таким образом, общее число погибших составило 237 человек.

-Трое пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Ноябрьске и Новом Уренгое. Это мужчины в возрасте 62, 64 и 69 лет. Течение болезни у них осложнилось сопутствующими хроническими заболеваниями. К сожалению, усилия врачей не принесли результата, - прокомментировала руководитель регионально оперштаба Татьяна Бучкова.

Также за сутки выявлен один новый случай среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 602 человека.

В населенных пунктах Ямала зафиксировано 193 заражения COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Ноябрьске - 31, Надымском районе - 26 и Новом Уренгое и Муравленко - 21.

Далее идут: Салехард - 19, Пуровский район - 17 и Тазовский район - 13.

Замыкают список: Губкинский и Приуральский район - 12, Лабытнанги - 11, Ямальский район - 9 и Красноселькупский район - 1.

Всего в регионе было проведено 3 479 тестов в 20 лабораториях.

Излечились от коронавируса 95 человек, за весь период - 16 897.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 25 173 человека с COVID-19, из них 5 917 без каких либо признаков болезни, с начала периода - 2 114 502. Выздоровевших - 16 002, за весь период - 1 611 445. Умерших - 361, с начала периода - 36 540.

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