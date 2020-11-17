Глава округа Дмитрий Артюхов посетил строящиеся детские сады в Салехарде

На этой неделе губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов оценил готовность новых детских садов Салехарда, расположенных в микрорайоне Восточный и на ул. Игарская. Всего в рамках выполнения поставленной президентов задачи по обеспечению детей до 3-х лет местами в яслях на Ямале возводятся 22 детсада. Один из них – в Азовах – работает с сентября, еще 21 учреждение вскоре будет готово к эксплуатации. В новых садиках – более 4,5 тысяч мест, четверть из которых – ясельные.

–Президент поставил задачу – в 2021 году полностью решить вопрос с очередями в детские сады. Прилагаем все усилия, чтобы сделать это досрочно. 22 сада – высокая планка. Работы велись в хорошем темпе. Хочу поблагодарить наших строителей, которые смогли мобилизоваться в это непростое время, – сказал Дмитрий Артюхов.

В Салехарде до конца этого года заработают три детсада: в микрорайоне Восточный, на ул. Игарская и проспекте Молодежи. В каждом из них с комфортом смогут разместиться по 240 малышей. В настоящее время все здания уже подключены к сетям тепло-, электро- и водоснабжения, специалисты проводят чистовую отделку, привезенная мебель готова к расстановке.

В новых садиках будут работать 60 педагогов, более того, штат воспитателей практически укомплектован. Всего же здесь планируют трудиться 525 сотрудников, большая часть из которых – работники из других учреждений округа и выпускники колледжей ЯНАО. Вакансия заведующей закрыта во всех садах.

Записать ребенка в детский сад можно с помощью автоматизированной информационной системы «Е-услуги. Образование» на портале «Электронные услуги в сфере образования». Если вы уже стояли в очереди, при необходимости есть возможность внести изменения в заявления.