Коронавирус на Ямале. Последние новости на 17 ноября 2020 года: количество скончавшихся приближается к 200

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 191 человека, с начала периода - 23 595.

Из общего числа болеющих 1 852 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 70 из них - в тяжелом состоянии, 4 - в крайне тяжелом, 26 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. Таким образом, общее число погибших составило 196 человек.

-Три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Салехарде, Надыме и Ноябрьске. Двое мужчин в возрасте 68 и 69 лет и 79-летняя женщина, к сожалению, не смогли справиться с тяжелым течением инфекции, осложнившимся хроническими заболеваниями», - прокомментировала руководитель регионального оперштаба Татьяна Бучкова.

Также за сутки выявлено 12 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 592 человека.

В населенных пунктах Ямала зафиксировано 179 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Ноябрьске - 25, Муравленко и Приуральском районе - 23, Губкинском - 20.

Далее идут: Надымский район - 19, Новый Уренгой и Пуровский район - 17, Салехард - 12.

Замыкают список: Лабытнанги - 10, Ямальский район - 6, Красноселькупский район - 4, Тазовский район - 2, Шурышкарский район - 1.

Всего в регионе было проведено 9 424 теста в 18 лабораториях.

Излечились от коронавируса 84 человека, за весь период - 16 181.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 22 778 человек с COVID-19, из них 5 640 - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 1 948 603. Выздоровевших - 13 864, за весь период - 1 453 849. Умерших - 303, с начала периода - 33 489.