Коронавирус на Ямале, последние новости на 15 ноября 2020 года: поступили бесплатные лекарства

В статистику вошли семь летальных исходов, зарегистрированных у пациентов с подтвержденным коронавирусом в разные дни ноября, сообщил ямальский депздрав. Фото: Артем КИЛЬКИН

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 15 ноября 2020 года. По данным оперативного штаба Ямала, число заболевших коронавирусом в регионе увеличилось на 192 и составило 23 210 человек.

Сегодня с выздоровлением выписали 107 человек (за весь период выздоровели 16 005). Однако на госпитализации с COVID-19 и внебольничными пневмониями остаются 1 769 пациентов, из них 66 – в тяжелом состоянии, один – в крайне тяжелом, 23 пациента с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ.

10 881 тест провели в 18 лабораториях региона (за весь период – 949 155). За сутки выявлено пять новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 4 514).

187 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 18 696). Наибольшее количество зараженных выявлено в самом крупном городе Ямала – в Новом Уренгое 18 новых случаев заражения коронавирусом (за весь период – 4695). В Ноябрьск – 16 человек заболели ковидом (за весь период – 2448), в Салехарде – 13 (за весь период – 2340), в Пуровском районе – 11 (за весь период – 1769), в Надымском районе – 18 (за весь период – 1751). В Муравленко выявили 11 заболевших (за весь период – 1698), в Губкинском – 28 (за весь период – 1496), в Лабытнанги – 12 (за весь период – 1164). В Тазовском районе заразились четверо (за весь период – 578), в Приуральском – 27 (за весь период – 296), в Ямальском – 21 (за весь период – 234), в Шурышкарском – восемь (весь период – 109). В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.

Скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

– В статистику вошли семь летальных исходов, зарегистрированных у пациентов с подтвержденным коронавирусом в разные дни ноября. Это люди из Салехарда, Ноябрьска и Нового Уренгоя в возрасте от 59 до 85 лет. У них были серьезные хронические заболевания сердца, легких, эндокринной системы. Это, к сожалению, усугубило ход болезни, – прокомментировала руководитель оперштаба Ямала Татьяна Бучкова.

Кроме того, сегодня губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в своих соцсетях заявил, что региональное правительство запаслось медикаментами для населения – 86 000 наборов медикаментов уже закуплено, в ближайшем будущем запас еще пополнится. Их выдадут бесплатно больным ОРВИ.

За последние сутки в России выявлено 22 702 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 25,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 391 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 18 626 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 903 253 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 32 834 летальных исхода, выздоровели 1 425 529 человек.