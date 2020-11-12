Коронавирус на Ямале. Последние новости на 13 ноября 2020 года: в Шурышкарском районе открылась новая COVID-лаборатория

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 192 человека, с начала периода - 22 825.

Из общего числа болеющих 1 802 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 72 из них - в тяжелом состоянии, 2 - в крайне тяжелом, 23 - находятся на ИВЛ, 7 - скончались. Таким образом, общее число погибших составило 176 человек.

-Сегодня в статистику вошли семь летальных случаев, произошедших в разные дни, среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. Это четверо мужчин и три женщины из Пуровского района и Ноябрьска. К сожалению, серьезные хронические заболевания не дали им справиться с инфекцией, - прокомментировала руководитель регионального оперштаба Татьяна Бучкова.

Напоминаем, что в среду, 11 октября, было также сообщено о семи смертях, случившихся несколько дней назад. Кроме того, 10 ноября, от болезни погибли еще два человека.

Также за сутки выявлено 20 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 496 человек.

В населенных пунктах Ямала зафиксировано 172 заражения COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Ноябрьске - 37, Салехард и Надымский район - 19, Новый Уренгой и Пуровский район - 15.

Замыкают список: Приуральский район - 9, Ямальский район - 4, Красноселькупский район - 2 и Шурышкарский район - 1.

Всего в регионе было проведено 9 788 тестов в 16 лабораториях, одна из которых открылась совсем недавно в селе Мужи Шурышкарского района. Только за один день в ней проверили почти 150 тестов. До этого диагностика проводилась в окружной столицы и занимала больше суток. Новая же лаборатория способна выдавать результат через 24 часа.

Излечился от коронавируса 131 человек, за весь период - 15 779.

В России на сегодняшний день зарегистрирована 21 608 человек с COVID-19, из них 5 571 без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 1 858 568. Выздоровевших - 18 811, за весь период - 1 388 168. Умерших - 439, с начала периода - 32 032.

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