«Он такие сальто в воздухе делал!»: жительница Ямала спасла породистого голубя

Породистый голубь случайно прилетел на одну из дач в Тарко-Сале, где проживала благодетельница Роза Хасаншина с мужем. Холодная погода в небольшом северном городке вполне могла оказаться для пернатого фатальным стечением обстоятельств – он мог умереть от холода и голода. Изначально сложная, местами приключенческая история, завершилась счастливым финалом: птице нашли хозяина.

В Тарко – Сале уже выпал снег, но по словам Розы, голубя непривычно белого окраса она заметила сразу.

- Ухоженного красавца-голубя, мы заметили, когда он такие сальто в воздухе делал! Мы долго наблюдали за птицей и поняли, что голубь каждое утро прилетал к кормушке на дереве, а на ночь куда–то улетал. Я стала дополнительно для него подсыпать крупы. После заметного ухудшения погоды я дала объявление в интернете, о том, что разыскиваю хозяина голубя, но никто не откликнулся.

Пока погода продолжала подкидывать сюрпризы зимние сюрпризы, голубь ежедневно прилетал полакомиться к кормушке вместе со своими пернатыми собратьями – воробьями и синицами. Добрая женщина покупала корма, чтобы хватало всем. Специально для белого красавца Роза соорудила домик, в который, по ее словам он не стал залетать, так и оставаясь на холодном ветру. Периодически она сильно переживала и плакала от того, что ничем не может помочь птице, но не сдавалась. После первого сурового похолодания - 25, женщина соорудила другую кормушку, куда постелила кусок пенопласта, чтобы птица могла уберечь ноги от ледяного ветра.

- Долго наблюдая, я увидела, что он сидел на груди и прятал лапки под свои перья. Было слишком заметно – он начинает замерзать, - поделилась Роза Хасаншина.

Голубь ежедневно прилетал полакомиться к кормушке вместе со своими пернатыми собратьями.

Недолго думая, женщина все-таки забрала птицу домой. От домашнего питомца – кошки – пернатого укрыли в специальной клетке для птиц. В тепле голубь спокойно поел и начал набираться сил. Попутно хозяйка продолжала поиски старых или новых владельцев для породистого соседа. Тем временем, неравнодушные жители поделились контактами заводчика, во время разговора с которым, выяснилось, что этим летом у него действительно потерялся подшефный. Заводчик немедленно приехал и вернул птицу домой, но и тут оказалось, что не все так просто.

Спустя пару дней голубь снова прилетел на дачу к прежней хозяйке - Розе. По обыкновению, поел и остался у кормушки. Удивленная женщина вновь забрала его домой, позвонив прошлому хозяину – заводчику Олегу. В подобной ситуации профи посоветовал искать хозяев для птицы в самом городе. Желательно подальше от окраин, чтобы птица осталась у нового хозяина и не смогла найти дорогу на дачу, где живет Роза.

По словам Хасаншиной, в период поиска хозяев для новой птицы ей звонил другой заводчик, который утверждал, что у него тоже потерялась птица.

- Я съездила к голубеводу. Увидела, что это невероятный мужчина с глазами, полными доброты. Ему можно доверять. Он бережно забрал с моих рук голубя, сказав, что закрыл птиц на зиму в теплом помещении. Голубь как раз успеет привыкнуть к новым хорошим условиям, к нему и другим сородичам. Может быть это и был его голубь. Иначе как объяснить такое интересное стечение обстоятельств?, - заключила женщина.