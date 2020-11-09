Коронавирус на Ямале. Последние новости на 10 ноября 2020 года: в салехардских автобусах устанавливают рециркуляторы для обеззараживания воздуха

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 193 человека, с начала периода - 22 248.

Из общего числа болеющих 1 699 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 67 из них - в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом, 20 - находятся на ИВЛ.

За прошедшие сутки в регионе не зафиксировано ни одного летального исхода. Таким образом, общее число погибших составляет 160 человек.

В связи с большим количеством заболевших, во всех муниципалитетах проводится ряд действий, направленный на снижение распространения инфекции. Так, в салехардских автобусах устанавливают рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Кроме того, глава города Алексей Титовский и депутаты местной думы вошли в ряды автоволонтеров. Они возят врачей по вызовам пациентов.

В Надыме развернут дополнительный госпиталь на 65 коек для больных COVID-19. Он будет находиться на базе педиатрического отделения.

Также продолжается усиление колл-центров. Так, в Тарко-Сале заработали новые номера, по которым можно узнать результат анализа на COVID-19 у детей. На все вопросы отвечают волонтеры.

Также за сутки выявлено 18 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 438 человек.

В населенных пунктах Ямала зафиксировано 175 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Ноябрьске - 26; Приуральском районе - 22 и Надымском районе - 20.

Далее идут: Салехард и Пуровский район - 19; Губкинский и Лабытнанги - 12; Новый Уренгой, Тазовский и Красноселькупский районы - 10.

Замыкают список: Муравленко - 8; Ямальский район - 4 и Шурышкарский район - 3.

Всего в регионе было проведено 7 535 тестов в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 58 человек, за весь период - 15 407.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 21 798 человек с COVID-19, из них 5 849 без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 1 796 132. Выздоровевших - 10 722, за весь период - 1 335 141. Умерших - 256, с начала периода - 30 793.