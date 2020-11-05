Коронавирус на Ямале. Последние новости на 6 ноября 2020 года: количество заболевших держится на одном уровне

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 187 человек, с начала периода - 21 480.

Из общего числа болеющих 1 558 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 56 из них - в тяжелом состоянии, 2 - в крайне тяжелом, 11 - находятся на ИВЛ.

На сегодняшний день в регионе не зафиксировано ни одного летального исхода, таким образом, количество скончавшихся составляет 153 человека.

Также за сутки выявлено 34 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 344 человека.

В населенных пунктах Ямала зафиксировано 153 заражения COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Надымском районе - 20, Лабытнанги - 18 и Салехард -17.

Далее идут: Ноябрьск - 16, Новый Уренгой - 15 и Приуральский район - 14.

Замыкают список: Тазовский район - 13, Муравленко - 11, Пуровский район - 10, Губкинский - 9, Ямальский район - 7, Шурышкарский район - 3.

Всего в регионе было проведено 6 746 тестов в 15 лабораториях.

Излечился от коронавируса 12й человек, за весь период - 15 033.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 19 404 человека с COVID-19, из них 5 020 случаев без каких-либо проявлений болезни, с начала периода - 1 712 858. Выздоровевших - 12 238, за весь период - 1 279 169. Умерших - 292, с начала периода - 29 509.