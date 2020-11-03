Коронавирус на Ямале. Последние новости на 4 ноября 2020 года: в инфекционном госпитале Нового Уренгоя первым откроют отделение реанимации

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 184 человека, с начала периода - 21 108.

Из общего числа болеющих 1 427 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 27 из них - в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом, 11 - находятся на ИВЛ, 4 - скончались.

-Зарегистрировано четыре летальных исхода у пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Скончались возрастные пациенты с сопутствующими хроническими заболеваниями в Салехарде и Надыме. Интенсивная терапия и все усилия врачей, к сожалению, результата не дали, - прокомментировала руководитель регионально оперштаба Татьяна Бучкова.

Также за сутки выявлен 21 новый случай среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 274 человека.

В населенных пунктах Ямала зафиксировано 163 заражения COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Надымском районе - 30; Салехарде - 18 и Муравленко - 16.

Далее идут: Ноябрьск, Пуровский район и Лабытнанги - 15; Новый Уренгой - 14 и Ямальский район - 13.

Замыкают список: Губкинский - 11; Тазовский и Приуральский районы - 8.

В связи с большим количеством заболевших на Ямале продолжают разворачивать новые госпитали, один из - в Новом Уренгое. Принять первых пациентов он сможет в середине ноября, когда в учреждение поступит кислородная станция. Благодаря ей будет открыто отделение реанимации.

Всего в регионе было проведено 8 347 тестов в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 113 человек, за весь период - 14 788.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 18 648 человек с COVID-19, из них 4 421 случай без каких-либо признаков болезни,с начала периода - 1 673 686. Выздоровевших - 15 331, за весь период - 1 251 364. Умерших - 355, с начала периода - 28 828.

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