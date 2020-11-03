С заботой о городе: этой осенью УСТЭК отметила 3 года

Фото: АО УСТЭК

В домах тюменцев тепло. Чтобы обеспечивать комфортные условия жителям нашего города, на работу ежедневно выходят около тысячи сотрудников единой теплоснабжающей организации Тюмени – АО УСТЭК. В этом году компании исполняется 3 года. О достижениях и планах на будущее рассказал генеральный директор Марат Царгасов.

До того, как появилась УСТЭК, поставку тепловой энергии до потребителей обеспечивали АО «УТСК» (дочернее предприятие ПАО «Фортум») и АО «Тепло Тюмени» (дочернее предприятие ООО «Корпорация СТС»), разделяя между собой эксплуатацию магистральных и распределительных сетей. Закономерно, что возникающие между двумя юридическими лицами вопросы и разногласия влияли на эффективность работы и отражались на качестве предоставляемых услуг.

Создание совместного предприятия в сфере теплоснабжения стало знаковым событием для Тюмени. Получив поддержку Правительства Тюменской области и Администрации города, УСТЭК взяла на себя обязательство обеспечить необходимые условия для улучшения городской системы теплоснабжения. Ожидания, что от внедрения единой технической политики выиграют все потребители тепловой энергии в Тюмени, подтверждаются результатами работы компании уже сегодня.

О том, как проходит работа УСТЭК, рассказал генеральный директор Марат Царгасов.

- Удалось ли выполнить план ремонтной кампании 2020 года в срок?

- Это была уже третья ремонтная кампания УСТЭК, она стала самой масштабной. Этим летом работы по замене трубопроводов на новые проводились на 85 участках теплотрасс. Их общая протяженность превысила 22 км. А за 3 года работы мы капитально отремонтировали более 50 км тепловых сетей. Но теплоэнергетический комплекс Тюмени не ограничивается тепловыми сетями, которые мы обновляем уверенными темпами, к нему относятся и другие элементы городской системы теплоснабжения – центральные тепловые пункты (ЦТП), котельные установки, подкачивающие насосные станции (ПНС). Так, новые водоподогреватели ГВС смонтированы в 5-ти ЦТП, новые насосы – в 2 ЦТП. Две котельные установки и крупная ПНС были реконструированы во время ремонтной кампании 2020 – на месте устаревших возведены новые, полностью автоматизированные.

Все эти изменения положительно отразятся на качестве предоставляемых УСТЭК услуг по горячему водоснабжению и отоплению.

- Какие объекты пришлось ремонтировать сверх плана, почему?

- Две основные причины ремонтов сверх плана: первое – экономия, полученная в результате закупочных процедур. При этом важно отметить, что надлежащее качество выполнения работ и материалов было соблюдено. А второе – во время капитальных ремонтов трубопроводов выявлено плохое состояние прилегающих участков. В связи с этим ремонт дополнительно прошел на пяти объектах.

Масштабную работу завершили мы в этом году, соединив магистраль, капитальный ремонт которой планомерно проводился уже 2 года. Трубопровод по ул. Сургутская и Водников, должен был быть заменен в 2021 году, но нам удалось заменить его в этом. Из-за высокой повреждаемости этой тепломагистрали, в том числе в отопительный период, потребителям периодически ограничивалась поставка тепловой энергии, необходимая для проведения внеплановых ремонтов. Теперь, после капитального ремонта, такие ситуации исключены.

Другим объектом, взятым сверх плана, стал участок по ул. Пермякова. Его неудовлетворительное состояние мы выявили в процессе капитального ремонта прилегающей сети и приняли решение заменить и его. По той же причине поменяли участок в районе ул. Ершова, 9. Там при ремонте опробовали новую технологию из Швейцарии – гибкую трубу, для присоединения которой требуется только гаечный ключ.

Фото: АО УСТЭК

- Одним из достижений ремонтной кампании этого года стал рекордный объем – 22 км, за счет чего удалось реализовать такой план? Не сказалось ли это на увеличении платы за коммунальные услуги?

- УСТЭК реализует инвестиционную и ремонтную программы за счет средств, заложенных в тариф на тепловую энергию, а также собственных и прочих источников финансирования. Кроме того, часть муниципальных тепловых сетей ремонтируется за счет средств бюджета, предусмотренных Администрацией города по программе благоустройства дворовых территорий.

От года к году километраж капитально отремонтированных и реконструированных сетей может меняться. Это зависит, в числе прочего, и от диаметров участков, запланированных к замене. Общее правило просто – чем больше диаметр, тем дороже удельная стоимость работ.

Совокупно на реализацию программы ремонтов в 2020 году по предварительным данным было израсходовано порядка 2,5 млрд рублей.

Тариф на тепловую энергию для потребителей АО «УСТЭК» устанавливается департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области. С 1 июля 2020 года он установлен без роста на уровне первого полугодия и составляет 1 530,44 руб./Гкал без НДС. При этом льготный тариф для населения с 1 июля 2020-го не превышает максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан.

Несмотря на большое количество масштабных работ, планов и необходимость основательных инвестиций для их реализации, рост тарифов не может превышать 4%.

Также стоит отметить, что повышения тарифов с первого января 2021 года не планируется.

- Какие из объектов в этом году оказались наиболее сложными в плане проведения работ, а какие являются самыми затратными в плане используемых технологий и оборудования?

- Самая крупная реконструкция за несколько лет, которая повлияет на улучшение параметров тепловой энергии, поставляемой потребителям отдаленных от ТЭЦ районов, – это реконструкция подкачивающей насосной станции № 5.

С момента ввода ПНС 5 в эксплуатацию прошло 35 лет, за это время город стремительно вырос и продолжает расти. Для его теплоснабжения производительность ПНС-5 увеличивается с 7,5 до 10 тысяч кубических метров в час. Это был самый масштабный объект ремонтной кампании 2020, работы на нем начались в мае и завершились перед началом отопительного периода.

Другой объект, который можно отметить, – это капитальный ремонт тепловой сети по ул. Гастелло. Его сложность связана с высокой протяженностью (более 1 км) и расположением заменяемых трубопроводов под несколькими автомобильными дорогами, которые требовалось перекрыть на время осуществления работ. Капитальный ремонт тепловой сети в районе ул. Республики, 55 тоже был непростым. Работать приходилось в крайне стесненных условиях. Сложность работам добавляло большое количество смежных коммуникаций. Мы меняли трубопроводы под проезжей частью ул. Республики.

Две новые котельные установки появились в районе поселка Верхний Бор и по ул. Институтской. Возведены они вместо устаревших, для нас – это предмет особой гордости. Они оснащены самым современным оборудованием. Полностью автоматизированы, управление будет осуществляться с диспетчерского пункта УСТЭК. Котельные имеют резервные источники питания, оборудованы различными датчиками (загазованности, утечки воды, газа, открытых дверей) и возможностью осуществлять погодное регулирование.

На сегодняшний день это лучшие котельные города! И такая судьба ждет большинство котельных Тюмени.

Фото: АО УСТЭК

- Какие новшества и решения были использованы в этом году при проведении ремонтов?

- Освоение новых материалов и технологий мы начали с первого дня создания УСТЭК. В этом году новая технология использована при выполнении капитального ремонта участка тепловой сети по ул. Ершова. Теперь тепловая энергия к зданию школы будет подаваться по гибкой полимерной трубе, произведенной в Швейцарии. Ее особенностью можно назвать новый вид соединения элементов трубопровода, не требующий использования никакого специального инструмента, например, аппарата для пайки или гидравлического инструмента для насадки муфты. Для присоединения участков трубы нужен только гаечный ключ. Другим преимуществом стало то, что раскатать моток трубы можно вручную, не применяя кран или манипулятор, без которых не обойтись, если раскатывать мотки с аналогами.

Работы по замене теплотрассы протяженностью 35 метров в двухтрубном исчислении и восстановление благоустройства выполнили во время выходных дней, процесс работы остался незаметным для учащихся школы.

Данная технология пока применяется только для небольших диаметров трубопроводов (до 90 мм). Но в будущем производитель обещает наладить выпуск гибких полимерных труб и большего диаметра, что позволит УСТЭК сделать процесс замены теплотрасс на новые менее трудозатратным.

- Сколько лет прослужат элементы системы теплоснабжения, замененные в ходе ремонтных работ? Какие в перспективе нас ждут технологии, какова вероятность, что в ближайшем будущем мы откажемся от центрального теплоснабжения?

- Гарантия, которую производитель дает на трубопроводы – 25-30 лет. И монтирующие трубопроводы подрядные организации предоставляют гарантию на свои работы – 10 лет.

За 10 лет использования применяемой нами технологии на проложенных таким образом сетях не было ни одного повреждения.

Но мы постоянно ищем новые решения, которые позволят оптимизировать процесс обновления и модернизации системы теплоснабжения Тюмени. В этом году мы проверили новую гибкую полимерную трубу с точки зрения удобства в использовании и приняли решение взять ее на вооружение.

Обойтись без центрального теплоснабжения в Тюмени целесообразно жителям частных домов. В силу ФЗ 263 они все обязаны оплатить установку прибора учета, а это весьма дорогое удовольствие. Но есть хорошая альтернатива, предложенная администрацией Тюмени, – получить субсидию до 130 тысяч рублей для перехода на индивидуальное (газовое) отопление.

Дело в том, что ситуация с централизованным теплоснабжением (ЦСТ) частного сектора в Тюмени непростая. В начале 90-х жители частных домов отказались от печного отопления и самовольно проложили трубопроводы, чтобы присоединиться к ЦСТ. Сделано это было без соблюдения технических норм и правил. Долгое время эти теплотрассы ремонтировались и обслуживались самими жителями, а позже были признаны бесхозными и в изношенном состоянии переданы на обслуживание в УСТЭК. Во время отопительного периода сети частного сектора постоянно требуют к себе пристального внимания со стороны оперативных служб УСТЭК – на них регулярно случаются инциденты.

Очень много наших сил и времени уходит на то, чтобы устранять повреждения и обеспечивать бесперебойную поставку тепловой энергии к домам, расположенным в частном секторе. При том, что это всего 13% от всей протяженности теплотрасс Тюмени, именно там происходит 27% всех порывов. Важно понимать, что и количество потребителей, запитанных от этих сетей, в сотни раз меньше, чем потребителей, проживающих в многоквартирных домах, а затраты на замену участка, транспортирующего тепловую энергию к частному дому и к многоквартирному дому, одинаковы.

Составляя график капитальных ремонтов на межотопительный период, мы включаем в него в первую очередь те теплотрассы, от состояния которых зависит надежность теплоснабжения целых микрорайонов или нескольких многоквартирных домов.

Также наличие собственного газового котла позволяет гибко управлять расходом тепла и, в конечном счете, экономить.

Фото: АО УСТЭК

- Какие планы на следующий год? И какие уроки вынесли из этого?

- Ремонтная кампания 2020 шла более слаженно, чем предыдущая, даже несмотря на то, что сложная эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы. Я считаю, мы провели ее достойно и использовали все возможности, чтобы наши рабочие процессы доставляли потребителям минимум неудобств: реализовывали резервные схемы для сокращения сроков отключения ГВС потребителям, с опережением завершали работы, там, где это было возможно.

В следующем году продолжим реконструировать значимую магистраль в районе ул. Пермякова. Кроме того, в наших планах на 2021 год строительство блочно-модульной котельной установки взамен устаревшей котельной в районе ДОК «Красный Октябрь», реконструкция муниципальной котельной, расположенной в деревне Матмассы, а также замена почти километра магистральной трубы диаметром 1000 мм и протяженных участков в районах улиц Холодильная, Индустриальная, Московский тракт.

- Какие у вас планы по поводу уже существующих надземных трубопроводов? Будут ли их убирать, если да, то когда и где конкретно? Если нет, то почему?

- УСТЭК ведет свою деятельность в полном соответствии с законодательством РФ. Требование к строительству новых трубопроводов под землей мы, несомненно, будем соблюдать. Но на уже построенные трассы это требование не распространяется. Поскольку реконструкция тепловых сетей требует колоссальных финансовых средств, в планах УСТЭК по существующим надземным сетям – обслуживать их и своевременно ремонтировать.

Отметим, что трасса, проложенная надземным способом вблизи набережной реки Туры, была в 2020 году размещена под землей, чтобы завершить облик нашей прекрасной набережной.

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