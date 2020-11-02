Коронавирус на Ямале. Последние новости на 3 ноября 2020 года: число заболевших в десять раз превышает привычные для сезона показатели

Последние новости о коронавирусе на Ямале
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Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 182 человека, с начала периода - 20 924.
Из общего числа болеющих 1 375 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 26 из них - в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом, 12 - находятся на ИВЛ, скончавшихся - 0.
Также за сутки выявлено 13 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 253 человека.
В населенных пунктах Ямала зафиксировано 169 заражений COVID-19.
Наибольшее число заболевших в Ноябрьске - 47, Надымском районе - 20 и Лабытнанги - 19.
Далее идут: Салехард и Муравленко - 17, Новый Уренгой - 13, Губкинский - 10.
Замыкают список: Пуровский район - 9, Тазовский и Приуральский районы - 6, Красноселькупский район - 5.
Кроме того, по сообщению главы регионального оперштаба Татьяны Бучковой. На Ямале число заболевших в десять раз превышает привычные для сезона показатели. В связи с этим здравоохранение работает в очень напряженном режиме.
Всего в регионе было проведено 6 274 теста в 15 лабораториях.
Излечились от коронавируса 75 человек, за весь период - 14 675.
В России на сегодняшний день зарегистрировано 18 257 человек с COVID-19, из них 4 585 случаев без каких-либо проявлений болезни, с начала периода - 1 655 038. Выздоровевших - 10 360, за весь период - 1 236 033. Умерших - 238, с начала периода - 28 473.