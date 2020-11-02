Тревел-блогеры, прожившие на Ямале в стойбище оленеводов, оценили традиции северных народов

Фото: Instagram Сергея Анашкевича

Этим летом сердце Ямала, Салехард, посетили ведущие шоу «Орёл и решка. Россия» Тимур Родригез и Регина Тодоренко (не так давно на «Пятнице» показали выпуск). Но Крайнему северу не пришлось долго скучать в ожидании московских гостей. На этот раз в гостях на Ямале звездные travel-блогеры - Сергей Анашкевич и Ангелина Николау.

- Освещение Ямала и его туристических предложений через медиаличностей даёт возможность максимально объективно и разносторонне рассказать о территории и её особенностях на широкую аудиторию. Сейчас подписчик, зритель, читатель умеет отличать подлинные эмоции от ненастоящих – этим и ценно такое продвижение территории. Подача, аудитория, форматы, акценты у каждой «звезды» свои, и мы уверены, что благодаря приезду таких людей в регион спрос на ямальский туристический продукт будет расти. А нам есть, что предложить! - делится директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин.

Фото: скриншот сториз с Instagram Сергея Анашкевича

Тур по северным красотам был очень насыщенным. Блогеры и журналисты пробыли на Ямале пять дней, два из которых провели в национальном стойбище оленеводов. А ещё ребята знакомились с достопримечательностями единственного в мире города на Полярном круге – Салехарда, своими руками сделали себе сувениры из кости в Окружном доме ремёсел, пообщались с ямальским Дедом Морозом Ямал Ири и познакомились с гастрономией региона.

Наиль Хайруллин рассказал, что всех без исключения покорила этнография – знакомство с семьёй оленеводов, их быт, традиции и уклад жизни, возможность без ограничений «общаться» с оленями в их естественной среде обитания. Во-вторых, ни у кого не совпали ожидания и реальность: многие думали, что Салехард однообразный и скучный город, на деле же оказалось, что здесь много интересных локаций, достопримечательностей и активностей. Блогер Ангела Николау удивило, что на Ямале всё можно испытать на себе бесплатно, в Москве за любую дополнительную функцию нужно платить. В-третьих, ребята отметили, что сфера услуг в отелях, ресторанах, объектах показа была на очень достойном уровне.

В пресс- службе департамента молодежной политики и туризма ЯНАО поделились, что «звёздные» гости ещё не раз приедут на Ямал. Департамент туризма всегда старается на крупные флагманские проекты и событийные мероприятия приглашать медийных лиц, в том числе популярных блогеров, ведущих, актёров, а также профессиональное сообщество. Это и фотографы, и повара, и представители туристической индустрии.

Фото: Instagram Сергея Анашкевича

- У туристической индустрии Ямала много как краткосрочных, так и далеко идущих планов. В следующем году на Полярном Урале будут установлены горные приюты и промаркированы пешие тропы. Губернатором Ямала Дмитрием Артюховым объявлено, что через 4 года будет создан горнолыжный комплекс международного уровня с развитой сетью отелей, заведениями общественного питания и развлекательными комплексами. Мы готовимся к проведению гастрономического фестиваля – подобного формата мероприятия на Ямале ещё не было, - подчеркнул директор департамента по туризму ЯНАО.

Ежегодно на Ямале проходят крупные событийные мероприятия, которые привлекают гостей из других регионов и стран – это главный весенний праздник День оленевода, международный многодневный горный ультрамарафон «ТрансУрал». Ямальцы активно принимают участие в традиционном массовом восхождении на гору Рай-Из, в следующем году впервые состоится летнее восхождение к Леднику Романтиков (самому доступному и красивому леднику на Полярном Урале).