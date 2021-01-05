Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 6 января 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 152 и составило 32 916 человек.За минувшие сутки 235 человек выздоровело (за весь период – 25 934), 596 пациентов – госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 47 пациентов – в тяжелом состоянии, 2 – в крайне тяжелом, 14 пациентов с подтверждённым COVID-19 – на ИВЛ. 1363 теста провели в 23 лабораториях (за весь период – 1 223 454).За сутки выявлено 17 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 5 140). 135 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 27 776): Новый Уренгой – 42 (за весь период – 5732), Ноябрьск – 18 (за весь период – 3734), Салехард – 10 (за весь период – 3055), Надымский район – 17 (за весь период – 2896), Пуровский район – 8 (за весь период – 2804), Муравленко – 7 (за весь период – 2446), Губкинский – 6 (за весь период – 2330), Лабытнанги – 10 (за весь период – 1682), Тазовский район – 2 (за весь период – 1023), Ямальский район – 4 (за весь период – 741), Приуральский район – 6 (за весь период – 704), Шурышкарский район – 2 (весь период – 340), Красноселькупский район – 3 (за весь период – 289). Летальные случаи: Новый Уренгой: женщина, 78 лет, мужчина, 48 лет.За последние сутки в России выявлено 24 246 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 518 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 22 632 человека.Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 284 384 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 59 506 летальных исходов, выздоровели 2 662 668 человек.