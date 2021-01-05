На Ямале учреждена медаль за классное руководство. Новая региональная мера поддержки направлена на повышение профессионального престижа и стимулирование труда педагогов. Вместе с почётным знаком классные руководители получат единовременную выплату в размере 25 тысяч рублей, а также диплом лауреата премии.– Классное руководство - это серьёзный объём работы для учителя. Педагог не только проводит уроки, он взаимодействует с семьями учеников, координирует общение с учителями-предметниками. Роль классных руководителей особо значима в воспитании социально ответственной личности”, - сообщила заместитель директора департамента образования ЯНАО Яна Весова.Кандидаты на соискание премии «За большой вклад в воспитание обучающихся» должны иметь стаж работы не менее 10 лет в системе образования Ямала, в том числе три года классного руководства в школе, представляющей к награждению.Среди заслуг педагога будет отмечена работа по формированию единых ориентиров в классе по отношению к национальным, семейным ценностям, здоровому образу жизни, чувству ответственности за будущее своей страны, региона, города или села. Важными критериями оценки работы классного руководителя станет также повышение дисциплинированности и успеваемости школьников, консультирование родителей по вопросам обучения и воспитания, а также формирование внутренней позиции учеников по отношению к кибербуллингу.