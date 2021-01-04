Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 5 января 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 161 и составило 32 764 человека.За минувшие сутки 227 человек выздоровело (за весь период – 25 699), 597 пациентов – госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 47 пациентов – в тяжелом состоянии, 2 – в крайне тяжелом, 13 пациентов с подтверждённым COVID-19 – на ИВЛ. 1642 теста провели в 23 лабораториях (за весь период – 1 222 091). За сутки выявлено 23 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 5 123).138 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 27 641): Новый Уренгой – 24 (за весь период – 5690), Ноябрьск – 14 (за весь период – 3716), Салехард – 10 (за весь период – 3045), Надымский район – 15 (за весь период – 2879), Пуровский район – 19 (за весь период – 2796), Муравленко – 15 (за весь период – 2439), Губкинский – 14 (за весь период – 2324), Лабытнанги – 8 (за весь период – 1672), Тазовский район – 6 (за весь период – 1021), Ямальский район – 5 (за весь период – 737), Приуральский район – 5 (за весь период – 698), Шурышкарский район – 3 (весь период – 338). В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.Летальные случаи: Ноябрьск, женщина, 59 лет; Салехард, мужчина, 84 года; Новый Уренгой, мужчина, 63 года.На Ямале с сегодняшнего дня, 4 января, переводят в резерв 242 койки для больных коронавирусом. Медики заявляют о стабилизации ситуации с заболеваемостью, но пока с осторожностью.За последние сутки в России выявлен 23 351 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 11,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 482 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 21 154 человека.