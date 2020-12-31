Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 1 января 2021 года. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 168 человек, с начала периода – 32 106.Сегодня оперштаб региона сообщил о трех летальных случаях: в Ноябрьске умер мужчина 60 лет и 55-летняя женщина. В Салехарде врачам не удалось спасти жизнь 81-летнего пациента.По данным оперштаба за минувшие сутки на Ямале зафиксировано 168 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции (за весь период – 32 106). 687 пациентов – госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями. Из них 52 находятся в тяжелом состоянии, двое – в крайне тяжелом, 17 пациентов с подтверждённым COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ.За сутки 241 человек выздоровел (за весь период – 24 843). В 23 лабораториях округа медики провели 4 043 теста на коронавирус (за весь период – 1 216 128). За сутки выявлено 11 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 5 072).157 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 27 034). В Новом Уренгое 22 новых случаев заболевания (за весь период – 5615), в Ноябрьске – 11 (за весь период – 3641), в Салехарде – 15 (за весь период – 2995). В Надымском районе – 19 (за весь период – 2804), в Пуровском – 20 (за весь период – 2717), в Муравленко – 17 (за весь период – 2388). В Губкинском – 16 пациентов (за весь период – 2261), в Лабытнанги – 11 (за весь период – 1635), в Тазовском районе – четыре новых случаев заражения (за весь период – 986). В Ямальском районе – десять ковид-положительных (за весь период – 705), в Приуральском – пятеро (за весь период – 680), в Шурышкарском – двое (весь период – 328) и еще пять человек заболели коронавирусом в Красноселькупском районе (за весь период – 279).Также накануне оперштаб сообщил, что поликлиники, лаборатории, кабинеты КТ и рентгенографии, call-центры и горячие линии Ямала в новогодние дни будут работать круглосуточно.С Новым 2021 годом ямальцев поздравил губернатор региона Дмитрий Артюхов. В своей речи глава округа сказал, что уходящий 2020 год был для всех непростым, но он еще раз доказал, что любые трудности – это испытания нашей силы. Он поблагодарил медиков Ямала за самоотверженный труд в своем видеообращении.За последние сутки в России выявлено 27 747 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 593 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 28 922 человека.Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 159 297 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 57 019 летальных исходов, выздоровело 2 554 340 человек.