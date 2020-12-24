Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 177 человек, с начала периода - 30 893.Из общего числа болеющих 897 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 60 из них - в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом, 15 - находятся на ИВЛ, 2 - скончались. Таким образом, общее число погибших увеличилось до 314 человек.С каждым днем в округе уменьшается число жителей, которым требуется лечение в стационаре. В связи с этим принято решение свернуть еще 223 койки. Освободившиеся места будут зарезервированы. В случае необходимости их можно быстро ввести в строй.Также на Ямале продолжается вакцинация от коронавируса. На данный момент прививку сделали 518 человек, 37 из них уже завершили двукратную иммунизацию, поставив оба компонента препарата. В первую очередь это работники здравоохранения, образования, социальной сферы и правоохранительных органов. Все они перенесли процедуру хорошо, без каких-либо осложнений.По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизни 67-летней женщины и 69-летнего мужчины из Ноябрьска.Напоминаем, что в 21 и 22 декабря скончались по три человека, в четверг, 23 декабря, - два.Кроме того, за сутки выявлено 11 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 тысяч человек.В населенных пунктах Ямала произошло 166 заражений COVID-19.Наибольшее число заболевших в Ноябрьске - 24, Пуровском районе - 23 и Новом Уренгое - 22.Далее идут: Надымский район - 21, Лабытнанги и Ямальский район - 13, Салехард - 11.Замыкают список: Тазовский и Шурышкарский районы- 9, Муравленко и Приуральский район - 6, Красноселькупский район - 5 и Лабытнанги - 4.Всего в регионе было проведено 4 349 тестов в 23 лабораториях.Излечились от коронавируса 223 человека, за весь период - 23 236.В России на сегодняшний день зарегистрировано 29 935 человек с COVID-19, из них 4 512 без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 2 963 688. Выздоровевших - 26 890, за весь период - 2 370 857. Умерших - 635, с начала периода - 53 096.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В четырех ямальских больницах появились новые электрокардиографы. Они предназначены для диагностики работы сердца у пациентов с коронавирусом (подробнее)