Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посетил поселок Катравож, где протестировал зимник. Глава округа остался доволен его качеством.В посёлке он осмотрел новое модульное здание пожарного депо, построенное в 2019 году. Оно оснащено всем необходимым для организации работы поселковой пожарной части и 17-ти человек личного состава. Здесь разместились две пожарные машины, нашлось место даже небольшому тренажерному залу. Дмитрий Артюхов поблагодарил сотрудников за работу и поздравил с новым годом.Осенью этого года в Катравоже сдадут ещё один модульный объект – новый дом культуры. Строить начали летом 2020 года, сейчас внутри уже идут отделочные работы. Развитие населённых пунктов по результатам поездки губернатор ЯНАО оценил позитивно.– Радует, что развиваются не только наши города, где традиционно много строек и новых объектов, но и такие небольшие посёлки как Катравож. Все салехардцы часто мимо него проезжают, когда едут на рыбалку. Мне впервые удалось подробно посмотреть все социальные объекты изнутри. Замечательная школа, очень хороший неравнодушный коллектив. Недавно ввели новую пожарную часть. Это важно для посёлка, где большинство домов – деревянные. Завершается возведение модульного дома культуры. Видно, что посёлок становится лучше и лучше. Настроение у жителей новогоднее, это хорошо, – резюмировал глава региона.