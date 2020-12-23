На Ямале расследуют трагическую гибель депутата Думы Надымского района Александра Рябцева, который скоропостижно скончался накануне, 22 декабря, на 51-м году жизни. Его тело нашли в гараже. Пока точно не известно, что произошло с погибшим – следователи проводят проверку. По данным СК РФ по ЯНАО, рассматриваются несколько версий гибели, в том числе суицид.- На место выезжала следственно-оперативная группа. Они провели необходимый комплекс неотложных следственных мероприятий, сейчас проводится доследственная проверка, которая установит все обстоятельства и причины смерти. По её итогам будет принято процессуальное решение, - отметили в ведомстве.Гибель Рябцева подтвердили и в администрации Надымского района. Говорят, без него не проходило ни одно спортивное мероприятие. А ещё депутат руководил местной общественной организацией «Надымская добровольная народная дружина», председателем организации ветеранов пограничной службы «Пограничники Надыма». Во время пандемии Рябцев вступил в ряды волонтеров и доставлял лекарства и продукты пенсионерам и заболевшим коронавирусом.- Администрация Надымского района выражает искренние соболезнования семье и близким Александра Владимировича. Боль и скорбь переполняют и тех, кто знал и работал с этим человеком. Вечная и светлая память, - отметили в мэрии. – Коллеги запомнят его как талантливого руководителя, умеющего повести за собой, отмечая при этом честность и открытость, его высокую ответственность за взятые на себя обязательства.ДОСЬЕ «КП»Александр Рябцев приехал в Надым в десятилетнем возрасте. Здесь он окончил первую школу, потом был призван на военную службу в пограничные войска на Дальни Восток. После армии работал в учреждениях культуры И СМИ. В 2014 году стал директором надымского спортивно-оздоровительного комплекса «Олимп», а позже – спортивной школы «Витязь». И там, и там он отдавал личное время и энергию воспитанникам.