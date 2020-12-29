Жуткий пожар случился в Новом Уренгое сегодня, 29 декабря: пламенем охватило квартиру в девятиэтажке по Ленинградскому проспекту, 6а. Очевидцы происходящего снимают видео, которые уже попали в городские паблики газовой столицы.Как сообщило региональное управление МЧС, по прибытии на место пожара спасатели увидели дым и огонь, которые валят из окон четвертого этажа. Из первого подъезда эвакуировали 20 жильцов, а четырехлетних малышей-близнецов огнеборцы нашли без сознания в объятой огнем трехкомнатной квартире. Ее двери пришлось вскрывать. К слову, родителей дома не оказалось.Пожарные сообщают, что детей с отравлением угарным газом передали в Новоуренгойскую больницу. Ожогов на близнецах не обнаружено, но они находятся в реанимации в тяжелом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ.К данному моменту огнеборцы ликвидировали пожар, обстоятельства ЧП выясняют дознаватели МЧС Нового Уренгоя.На место происшествия выезжали три единицы спецтехники, задействовано девять человек личного состава.Дополним, утро 29 декабря в Новом Уренгое тоже началось с пожара. Возгорание вагончика случилось в западной промзоне города. Причина пожара и ущерб устанавливаются.