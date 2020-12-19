На Ямале экипаж ледокола спас двух рыбаков с дрейфующей льдины

Ледокол "Александр Санников". Скрин с видео

Кадры спасательной операции оказались в распоряжении журналистов «Комсомольской правды – Ямала». По ним видно, как экипаж российского корабля «Александр Санников» вытащил двух ямальских рыбаков, которые застряли на льдине. Мужчины не пострадали и находятся под наблюдением врачей.

Как стало известно, чрезвычайное происшествие случилось в Северном Ледовитом океане 17 декабря. Двое рыбаков из числа коренных малочисленных народов Севера на снегоходе отправились рыбачить. В какой-то момент движения по льду Обской губы снегоход провалился в трещину на льду и утонул. Рыбакам удалось спрыгнуть и подать сигнал бедствия. К поискам приступили спасатели и нефтяники. Установить местонахождение рыбаков было сложно, так как льдины дрейфовали. Условия ухудшались темным временем суток. Через два часа поисков бедолаг обнаружил экипаж ледокола нефтяников. Капитан судна Егор Агапов отметил, что вероятность раскола льдины была велика, поэтому многотонное судно двигался с минимальной скоростью.

Капитан судна Егор Акапов. Скрин с видео

- Двигаясь к району поиска рыбаков, мы подготовили все судовые спасательные средства и судовой госпиталь. Наибольшую сложность представлял поиск двух пострадавших, так как ледостав еще не сформировался и дрейф льда осложнял определение местонахождения пропавших. Рыбаки были обнаружены. Судно на минимальной скорости подошло к льдине и экипаж забрал рыбаков. Пострадавших поместили в лазарет на ледоколе, где осмотрели и накормили, - рассказал капитан ледокола.

Спасенные рыбаки. Скрин с видео

Спасательная операция завершена успешно. Рыбаков с ледокола забрал вертолет и доставил их к месту проживания на Мыс Каменный. Их жизни и здоровью ничто не угрожает. Добавим, что спасение рыбаков произошло своевременно. Сегодня на Ямал пришли крепкие 35-градусные морозы.

Напомним, что подобные происшествия с рыбаками происходят как на Ямале, так и во всей России регулярно. Люди, не задумываясь идут на тонкий лед, ради хобби. Ежегодно в период становления или таяния льда разворачиваются масштабные спасательные операции. К сожалению, не все они завершаются удачно.