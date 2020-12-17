Коронавирус на Ямале. Последние новости на 18 декабря 2020 года: открылась еще одна ПЦР-лаборатория

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 187 человек, с начала периода - 29 603.

Из общего числа болеющих 1 056 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 55 из них - в тяжелом состоянии, 12 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. Таким образом, общее число погибших увеличилось до 297 человек.

По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизни 60-летнего мужчины и 59-летней женщины из Ноябрьска, а также 56-летнего мужчины из Нового Уренгоя.

Напоминаем, что в понедельник, 14 декабря, на Ямале зафиксировали две смерти в Салехарде и Ноябрьске, 15 и 16 декабря скончались трое.

Кроме того, за сутки выявлено 11 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 932 человека.

В населенных пунктах Ямала произошло 176 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Новом Уренгое и Надымском районе - 22, Ноябрьске и Салехарде - 20, Ямальском районе - 19.

Далее идут: Пуровский район - 18, Муравленко - 15 и Лабытнанги - 11.

Замыкают список: Приуральский район - 10, Шурышкарский район - 8, Губкинский - 5, Красноселькупский район - 4 и Тазовский район - 2.

Всего в регионе было проведено 5 780 тестов в 21 лаборатории. Вскоре количество исследований станет еще больше. В Новоуренгойском ПНД открыли мини-лаборатория по забору анализов на COVID-19. Она способная выполнять 40 тестов в сутки. Результат известен уже через 4-6 часов.

Излечились от коронавируса 254 человека, за весь период - 21 654.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 28 214 человек с COVID-19, из них 5 239 без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 2 762 668. Выздоровевших - 26 440, за весь период - 2 202 540. Умерших - 587, с начала периода - 49 151.

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